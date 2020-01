Liga Portuguesa Contra o Cancro admite assumir cuidados prestados pelo Kastelo

O Kastelo tem 37 camas para crianças com doenças graves © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Nuno Guedes 16 Janeiro, 2020 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Liga Portuguesa Contra o Cancro admite vir a assumir os cuidados que o Kastelo tem disponibilizado se contar com o apoio do Ministério da Saúde. A liga e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos manifestaram esta manhã, em declarações à TSF, estarem preocupadas com a polémica que envolve a unidade de cuidados continuados e paliativos para crianças e jovens em Matosinhos.

"A parte paliativa, tanto de adultos como de crianças, deve ser feita por indivíduos que têm essa competência, com consultas multidisciplinares e com profissionais que tenham essa subespecialização", refere Vítor Veloso, da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Ouça as preocupações manifestadas por Vítor Veloso. 00:00 00:00

Vítor Veloso lamentou também que a unidade de saúde se encontre nesta situação de fragilidade. "Estava convencido de que isto era feito por profissionais com as competências todas e de que as consultas multidisciplinares eram feitas", exemplifica, e acrescenta que "medicamentos que eram dados muitas vezes não eram prescritos ou, pelo menos, não eram mencionados".

A Liga Portuguesa Contra o Cancro alerta assim que "a Tutela terá de olhar seriamente para este problema", e Vítor Veloso assegura: "O núcleo geral do Norte poderá estudar uma hipótese de futuro, no sentido de entrarmos em protocolo com o Estado, mas sempre debaixo da Tutela ou da Entidade Reguladora da Saúde e sempre disponibilizando todos os meios que o estado da arte neste momento diz ser necessário ter para acolher estas crianças."

Vítor Veloso, ouvido pelo jornalista Nuno Guedes, deixa garantias por parte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, caso o Governo também se comprometa. 00:00 00:00

O Kastelo tem 37 camas para crianças com doenças graves.

Esta manhã, a vice-presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, especialista na área pediátrica, admitiu à TSF que nenhuma alternativa é boa.

Ana Lacerda aproveitou também para explicar os problemas que podem surgir .