Liga Portuguesa Contra o Cancro aplaude SNS24 para doentes oncológicos

Muitas vezes os doentes oncológicos precisam de apoio fora de horas

A Liga Portuguesa Contra o Cancro aplaude o novo serviço do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24), que vai dar apoio específico a doentes oncológicos. Vítor Rodrigues, presidente da Liga, considera que este tipo de serviço é bem-vindo.

"Primeiro de tudo, um apoio até emocional pelo facto de saberem que têm do outro lado alguém que pode perceber e até fazer, de alguma forma, uma triagem daquilo que são sintomas normais que necessitam apenas de sossego, de cuidados alimentares e um ou outro medicamento ou de situações que podem exigir a deslocação a uma instituição de saúde", afirma à TSF Vítor Rodrigues.

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro explica que, muitas vezes, os doentes oncológicos precisam de apoio fora de horas.

"À noite torna-se muito difícil contactar os profissionais de saúde, que são seres humanos, como todos os outros, e também precisam realmente de descansar. Muitas vezes é à noite que isto acontece, precisamente porque há um tempo de latência entre a administração de uma terapêutica e o início desses mesmos sintomas", diz o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A linha de saúde destinada a doentes com cancro abre até ao final do mês. O serviço faz parte do SNS24 e surgiu por iniciativa da Sociedade Portuguesa de Oncologia.

Maria Cortes, coordenadora do Centro de Contacto do SNS24, explica que os oncologistas sentiram necessidade de um serviço que pudesse acompanhar os efeitos secundários dos tratamentos de oncologia.

"No fundo são questões passíveis de alguma gestão em casa e que, no fundo, acabam por provocar a deslocação dos utentes às unidades de saúde, a sobrecarga dos serviços e, portanto, sentiram essa necessidade de vir falar connosco no sentido de nós, enquanto canal telefónico, conseguirmos, de alguma forma, apoiá-los e ajudá-los a gerir estes acessos aos serviços de saúde decorrentes dos tratamentos de quimioterapia", sublinha Maria Cortes.

O serviço vai estar disponível 24 horas por dia e destina-se a doentes com cancro que estejam em tratamento. Foram até desenvolvidos algoritmos clínicos que avaliam o doente de acordo com alguns critérios.

"Quando o utente nos liga a dizer que tem náuseas ou diarreia tem de obedecer a um conjunto de critérios para ser avaliado dentro deste serviço específico e esses critérios são: ter realizado quimioterapia no prazo de um mês e o hospital onde está a fazer o tratamento fazer parte deste serviço", refere a coordenadora do Centro de Contacto do SNS24.

Maria Cortes defende que a interação com os serviços de oncologia de Norte a Sul do país é essencial. Um trabalho que está agora a ser finalizado.

"Neste momento, o SNS24 está pronto para arrancar. Estamos a afinar estes detalhes com as unidades no terreno. Contamos arrancar até ao final do mês. Isto também pode ser um serviço que vai evoluindo", acrescentou Maria Cortes.

O acesso a este novo serviço é feito através do número geral do SNS24: 808 24 24 24.