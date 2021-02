Liga Portuguesa Contra o Cancro lança duas bolsas de investigação de doença oncológica infantil

"A pandemia há de passar e não podemos parar relativamente à investigação" © Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, em conjunto com o Lions Clubes Portugal, lança esta segunda-feira duas bolsas de investigação na área do cancro infantil. Trata-se de um incentivo total de 27 mil euros, destinado a duas equipas de investigação empenhadas em melhorar diagnósticos, tratamentos e a qualidade de vida das crianças com cancro.

Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, especifica, em declarações à TSF, que são duas bolsas anuais dirigidas a projetos de investigação, "tendencialmente ou idealmente de investigação médica ou social em oncologia pediátrica".

Por bolsa é facultado o valor de 13.500 euros. "Não é um montante muito grande, mas é aquilo que vamos conseguindo e esperamos, daqui a algum tempo, poder aumentar um bocadinho o número ou a bolsa", refere Vítor Rodrigues.

Com a pandemia a atrasar diagnósticos oncológicos e a investigação na área do cancro, as bolsas demonstram que "é possível continuar apesar da pandemia, continuar uma investigação que seja mais fundamental, mais clínica, mais social".

A braços com uma crise sanitária, a "sociedade viu melhor que nós devemos investir na investigação", porque "dá um retorno muito grande", mesmo que não seja "a muito curto prazo". No entanto, a médio prazo, realça Vítor Rodrigues, é possível ir "dando pequeninos passos".

"A pandemia há de passar e não podemos parar relativamente à investigação e ao cuidado relativamente a tudo aquilo que não é especificamente pandemia. Temos de ir, de alguma forma, mantendo, o mais possível, os cuidados, a investigação, o carinho, o apoio para todos os doentes, e, neste caso particular, para os doentes oncológicos."

Assinala-se, nesta segunda-feira, o dia Internacional da Criança com Cancro. Por ano surgem perto de 400 novos casos de cancro infantil em Portugal. Pode consultar aqui todas as informações sobre as candidaturas.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

