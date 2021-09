Liga Portuguesa contra o Cancro procura voluntários

Liga Portuguesa Contra o Cancro © Cristiana Milhão/Global Imagens

Por Cristina Lai Men* 17 Setembro, 2021 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Liga Portuguesa contra o Cancro está a recrutar voluntários para o peditório anual marcado para o final de Outubro. O peditório precisa de cerca de 10 mil voluntários e as inscrições abriram esta semana.

Em declarações à TSF, o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Rodrigues, lembra que, devido à pandemia, houve menos voluntários no peditório em 2020, pelo que apela à presença este ano, uma vez que a ajuda é sempre bem-vinda.

O presidente da Liga Portuguesa para o Cancro espera que os voluntários aumentem este ano 00:00 00:00

"Houve, no ano passado, obviamente, uma diminuição muito grande. A partir do momento em que parece estarmos a normalizar a situação [da pandemia], em termos do país, espero muito sinceramente que pessoas que não puderam (e queriam) participar no ano passado voltem, para também o peditório voltar, de alguma forma, à normalidade", expressa Vítor Rodrigues.

Não há limite de idade para se ser voluntário, mas os menores têm de ser acompanhados. Todos os voluntários recebem instrução antes de arrancar o peditório.

Vítor Rodrigues explica o tipo de formação dada aos voluntários 00:00 00:00

A Liga Portuguesa contra o Cancro aponta como objectivo ajudar quem mais precisa, com compromisso, disponibilidade e respeito pelo doente oncológico. Quem quiser ser voluntário, deve inscrever-se em www.ligacontracancro.pt/peditorio/

*A autora não segue o acordo ortográfico de 1990