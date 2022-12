Ligação fluvial entre Lisboa e concelhos do Seixal e Montijo com constrangimentos

© Steven Governo/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 26 Dezembro, 2022 • 11:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ligações fluviais entre Lisboa e os concelhos do Seixal e Montijo estão esta segunda-feira de manhã a efetuar-se com constrangimentos por motivos técnicos, segundo informação disponível na página da Internet da Transtejo.

"Por motivo de constrangimentos técnicos na frota, não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas no período de ponta da manhã", refere a empresa.

De acordo com a Transtejo, com o objetivo de minimizar o impacto de supressões e atrasos de carreiras, alguns navios iniciam viagem logo que seja alcançada a lotação máxima de passageiros embarcados, independentemente do horário previsto.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, ao Cais do Sodré (Lisboa), enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.