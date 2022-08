Ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa interrompidas devido a plenário da Soflusa

© Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

Os trabalhadores da Soflusa reúnem-se esta segunda-feira em plenário para fazerem o ponto de situação dos processos negociais com a empresa, estando prevista a interrupção das ligações fluviais entre o Barreiro (Setúbal) e o Terreiro do Paço (Lisboa).

De acordo com a empresa, prevê-se que os períodos de paragem sejam entre as 12h55 e as 16h15 na carreira Barreiro-Terreiro do Paço e entre as 13h25 e as 16h40 no trajeto Terreiro do Paço-Barreiro.

"Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais e estações são encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança", avisou a empresa, agradecendo a compreensão dos utentes "face aos incómodos causados".

A taxa de embarcações aptas na Transtejo/Soflusa para as ligações fluviais tem vindo a diminuir nos últimos três anos, situando-se nos 60% nos primeiros sete meses de 2022, tendo aumentado o número de avarias nos navios.

Em resposta a questões da agência Lusa, a administração deu conta de que "a taxa de disponibilidade de serviço do total de frota foi de 68% em 2019, 65% em 2020, 59% em 2021 e 60% nos primeiros sete meses" do ano corrente, esclarecendo que essa taxa tem a ver com a percentagem de embarcações aptas.

A ligação entre as duas margens do Tejo tem vindo a sofrer constrangimentos nos últimos anos, ora por greves dos trabalhadores que lutam pela valorização salarial, entre outros direitos, ora por avarias nas embarcações e consequentes supressões.