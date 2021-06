Limitação dos horários de centros comerciais "pode ser contraproducente"

"Os centros comerciais são espaços muito seguros", garante Rodrigo Moita Deus © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais lamenta a opção do Governo de encerrar estes espaços às 15h30, durante o fim de semana. O diretor executivo da Associação receia uma maior aglomeração de pessoas já que os centros comerciais vão estar a funcionar menos horas.

Em declarações à TSF, Rodrigo Moita Deus sublinha que a decisão de fechar mais cedo os centros comerciais acaba por ter o efeito contrário ao desejado.

"Ficamos sobretudo preocupados com as medidas, não tanto pelo seu impacto económico, mas também por causa da sua eficácia no combate à pandemia. Restringir os horários e o funcionamento dos espaços organizados, seguros e vigiados, pode ser mesmo contraproducente, porque o que estamos a fazer é concentrar as pessoas no mesmo espaço e no mesmo tempo", afirma.

O diretor executivo da Associação Portuguesa de Centros Comerciais adianta que os trabalhadores destes espaços são testados com regularidade. "Temos dois níveis de testagem, as lojas e as grandes cadeias têm feito esses testes em permanência e os próprios centros comerciais também testam os seus funcionários e empresas", diz, adiantando que até agora nunca foi detetado um surto de Covid-19.

"Todos os centros comerciais trabalham com a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente, com os delegados de saúde das áreas e essa cooperação tem corrido muito bem e não há notícia nenhuma de surtos", garante.

Rodrigo Moita Deus insiste que "os centros comerciais são, de facto, espaços muito seguros, vigiados, controlados, geridos por estruturas profissionais e não há razão nenhuma para estarmos a limitar os horários".

As restrições na Área Metropolitana de Lisboa foram renovadas. Mantém-se a proibição de entrada e saída, entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei e pode-se circular com teste negativo ou certificado digital.

Segundo Mariana Vieira da Silva, os concelhos de Lisboa e Albufeira vão acompanhar Sesimbra e recuam no desconfinamento, implicando o encerramento, aos fim de semana, da restauração e similares e do comércio a retalho não alimentar às 15h30 e dos supermercados e retalho alimentar às 19h00.

Os supermercados em Lisboa vão passar a fechar às 19h ao fim de semana. Os restantes horários são para manter como previsto, dependendo do risco do concelho. Há casos em que a restauração tem a última entrada possível à meia-noite e saída à 1h, outros em que os restaurantes têm de fechar às 22h30 e ainda um terceiro caso em que há restrições ao fim de semana, mas Mariana Vieira da Silva insistir que "não há nenhuma alteração de horário face ao que estava previsto".

