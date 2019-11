Metropolitano de Lisboa © Paulo Spranger /Global Imagens

Por Lusa 18 Novembro, 2019 • 11:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida, esta manhã, entre as estações do Marquês de Pombal e do Rato, devido à avaria de um comboio, segundo uma fonte da empresa.

Pub Pub

Cerca das 12h00, o Metropolitano de Lisboa confirmou à TSF que os comboios já se encontravam a circular normalmente.

Pub Pub

A Linha Amarela liga as estações do Rato e de Odivelas.

Notícia atualizada às 12h01