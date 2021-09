Normalizada circulação na linha amarela do metro de Lisboa

© André Luís Alves/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 16 Setembro, 2021 • 18:13

A circulação da linha amarela do metro de Lisboa esteve esta quinta-feira interrompida entre as estações do Marquês de Pombal e do Rato durante cerca de 40 minutos, tendo sido reestabelecida às 18h48.

Na conta oficial do metro no Twitter, podia ler-se que "devido a avaria na sinalização", a circulação estava interrompida entre as estações Marquês de Pombal e Rato e que não era possível "prever a duração da interrupção", que poderia "ser prolongada".

A linha amarela do metro de Lisboa liga as estações de Odivelas e Rato.