A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida desde as 14h50 desta terça-feira entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia, devido a uma avaria na sinalização, disse à Lusa fonte da empresa.

A circulação foi entretanto retomada às 17h07, após uma interrupção parcial durante mais de duas horas.

Esta segunda-feira, a Linha Azul do Metro também esteve interrompida entre as duas estações.