Linha de atendimento SRS24 inoperacional desde o final da manhã na Madeira

A linha telefónica SRS 24, disponibilizada pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira na sequência da pandemia de covid-19, está inoperacional desde o final da manhã de hoje devido a uma anomalia técnica, anunciou o executivo madeirense.

Em comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil indica que a linha de atendimento telefónico SRS 24 (800242420) está inoperacional devido a uma anomalia técnica, prevendo que o incidente seja solucionado até ao final do dia.

Até à reposição do normal funcionamento da linha SRS 24, "os contactos devem ser efetuados através do email saudepublica.drs@madeira.gov.pt, meio preferencial para assuntos relacionados com casos positivos e/ou exposição a casos positivos", refere a mesma nota.

"Estes contactos devem ser estabelecidos para esclarecimento de dúvidas e/ou orientações de saúde", acrescenta.

O Governo Regional da Madeira adianta ainda que "está a ser ultimada uma ferramenta eletrónica, através da qual será possível solicitar declarações e atestados de recuperados de forma célere".

O executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque apela também para que os cidadãos mantenham a calma em caso de teste positivo à Covid-19 e permaneçam em isolamento no período recomendado.

"Se estiver sem sintomas, ao fim do quinto dia em isolamento, o cidadão retoma a sua atividade, cumprindo as regras de proteção individual em vigor", refere.

"Mais informamos que caso receba algum resultado de teste positivo, realizado por um profissional de saúde, não necessita de estabelecer qualquer tipo de contacto uma vez que essa comunicação é automaticamente partilhada com as autoridades de saúde", lê-se no comunicado enviado às redações.

No domingo, a Madeira registou 1.034 novos casos de covid-19, subindo para 5.551 as infeções ativas, com 56 doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, quatro deles nos cuidados intensivos.

O arquipélago contabiliza 22.622 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, já com 16.936 recuperados.