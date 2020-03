Linha de Saúde 24 vai ser regularizada com "máxima brevidade"

O excesso de chamadas gerou alguma instabilidade da Linha de Saúde 24 © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) anunciaram esta quinta-feira que a Linha de Saúde 24 está a ser alvo de "intervenções técnicas" com o objetivo de regularizar o serviço com "a máxima brevidade".

Em comunicado divulgado na página da internet, os SPMS referem que a Linha de Saúde 24 (800 24 24 24) tem estado submetida "a uma pressão excecional" e tem atingindo "níveis de atendimento incomuns".

"Neste momento, estão a ser efetuadas intervenções técnicas pela operadora com o objetivo de regularizar o serviço com a máxima brevidade", avança os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Segundo os SPMS, o excesso de chamadas recebidas criou um pico que gerou alguma instabilidade da Linha de Saúde 24.

Na quarta-feira, a ministra da Saúde anunciou que a linha SNS 24 vai ser reforçada na sexta-feira com 81 enfermeiros para responder ao aumento de chamadas devido ao surto de Covid-19.

