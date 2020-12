Linha do Norte condicionada após descarrilamento de comboio de mercadorias

© Jorge Amaral / Global Imagens

Por Rute Fonseca 15 Dezembro, 2020 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Linha do Norte está com a circulação condicionada entre as estações de Oiã e Oliveira do Bairro devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias.

Contactada pela TSF, a Infraestruturas de Portugal informa que o acidente ocorreu por volta das 15h00 desta terça-feira e, neste momento, a circulação faz-se nos dois sentidos mas ainda através de uma única via, o que tem provocado alguns atrasos.

A IP não consegue, para já, prever quando será totalmente reestabelecida a circulação neste troço devido aos danos materiais cuja dimensão é necessário avaliar.

"As equipas de manutenção da IP estão no local realizar aos trabalhos de carrilamento e avaliação de danos", lê-se num comunicado da IP.