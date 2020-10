Linha do Norte cortada em Coimbra depois de comboio abalroar carro

© Pixabay

Por Lusa 31 Outubro, 2020 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um comboio abalroou este sábado uma viatura ligeira de passageiros em Fornos, Coimbra, provocando o corte da Linha do Norte e um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"A linha do Norte está cortada no sentido Sul-Norte, na zona de Fornos, devido a um abalroamento de um comboio e uma viatura ligeira de passageiros que provocou um ferido ligeiro", explicou a fonte do CDOS de Coimbra.

A mesma fonte indicou que o ferido ligeiro foi o "condutor da viatura, que foi transportado para os Hospitais de Coimbra".

Não há ainda previsão de quando a linha será reaberta.

O acidente aconteceu na zona de Fornos, freguesia de Trouxemil e Torre de Vilela, concelho e distrito de Coimbra.

O alerta foi dado às 08h12 e, no local, estiveram 27 operacionais apoiados por 10 viaturas.