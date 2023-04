Atropelamento causa dois mortos. Linha do Norte cortada na zona de Santarém

© Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa/TSF 06 Abril, 2023 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Duas pessoas morreram esta quinta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário na zona de Santarém, estando a circulação cortada nos dois sentidos da Linha do Norte, disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional da Lezíria do Tejo.

"Houve um atropelamento ferroviário entre um Alfa Pendular e um motociclo, com dois ocupantes, resultando em dois mortos", indicou a mesma fonte.

Segundo o Comando sub-regional da Lezíria do Tejo, a circulação foi interrompida nos dois sentidos, decorrendo pelas 19h00 "trabalhos de remoção do motociclo, que se encontrava debaixo do Alfa".

O acidente ocorreu pelas 16h58 e, duas horas depois, ainda estavam no local 15 operacionais e seis veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP, GNR e REFER.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere as linhas ferroviárias, indicou que o atropelamento aconteceu numa passagem de nível automatizada (com meia barreira) entre Santarém e Setil.

De acordo com a mesma fonte, a passagem de nível estava "a funcionar em perfeitas condições", não havendo previsão de quando a circulação será retomada.