Linha do Norte interrompida na zona de Santarém

A linha ferroviária do Norte está interrompida desde as 9h30 desta sexta-feira, entre Santarém e o Entroncamento, devido a um atropelamento mortal, disseram à Lusa fontes da CP e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O CDOS de Santarém adiantou que o acidente ocorreu ao quilómetro 75,816, junto à localidade de Assacaias.

"A vítima mortal é um homem. No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santarém", disse.

Também uma fonte da CP disse que a linha está interrompida devido a um atropelamento, estando prevista a retoma da circulação "para breve".