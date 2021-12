Linha SOS Família-Adoção sem adesão no primeiro ano

© Photo by Julian Hochgesang on Unsplash

Durante o primeiro ano de funcionamento, o telefone não tem tocado e o propósito para que foi criada a linha não está a ser conseguido. De início, registaram-se problemas com o número escolhido pelo Instituto do Apoio à Criança (IAC).

"O número teve que ser alterado por questões com a Altice e por causa da gestão do próprio número", revela a coordenadora da linha. Fernanda Salvaterra, investigadora do IAC e coordenadora do projeto, explica que só há cerca de um mês é que a linha está a funcionar, "mesmo assim com alguns problemas".

O serviço foi lançado em dezembro de 2020 para apoiar, dar suporte emocional e aconselhamento ​​​​​​​às famílias e às crianças e jovens adotados. Mas até agora sem sucesso.

Ouça a reportagem da TSF e as declarações de Fernanda Salvaterra.

"Tivemos alguns contactos de algumas situações a nível jurídico, de pessoas que tinham crianças a cargo", revela. "Mas aquilo para que a linha foi criada, para ouvir crianças e jovens adotados que necessitassem de falar com alguém, isso não tem acontecido", acrescenta.

A investigadora, que há cerca de dois anos fez um estudo sobre adolescentes que foram adotados em crianças, sabe que os problemas existem. São colocadas frequentemente questões pelos jovens como, por exemplo, "porque é que foram adotados, a curiosidade em conhecer a família biológica e o receio de que isso seja visto pelos pais adotivos como uma rejeição".

No entanto, sobre estas e outras questões, não estão a chegar pedidos de ajuda à linha de apoio. "Com o fim para que foi criada, não tivemos realmente contactos", admite a coordenadora. Fernanda Salvaterra espera que, passada a pandemia, a linha comece a ser mais utilizada, quer por crianças e jovens adotados, quer pelas famílias, professores e até profissionais envolvidos na adoção.

A linha SOS Família-Adoção funciona às terças-feiras de manhã e às quintas-feiras à tarde, através do número 800 210 555.