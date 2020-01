Comboios não circulam em três estações da linha vermelha © Orlando Almeida/Global Imagens

A circulação na linha vermelha do Metro de Lisboa está interrompida, esta manhã, entre as estações da Alameda e S. Sebastião. De acordo com o Metropolitano de Lisboa, a circulação foi cortada devido a uma avaria na sinalização.

O Metro de Lisboa adianta que a interrupção pode ser prolongada e indica que ainda não há previsão para a normalização da circulação dos comboios.

Notícia em atualização