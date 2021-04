Linha vermelha pode chegar mais cedo, PSD reage à Operação Marquês e outros destaques TSF

© Hugo Delgado/Lusa (arquivo)

E se, refeitas as contas, Portugal não demorar mais de dois meses a atingir os 120 casos por 100 mil habitantes, como tinham indicado as autoridades de saúde este fim de semana? A taxa de incidência é um de dois indicadores que podem fazer travar ou reverter o desconfinamento e, em declarações à TSF, um perito da equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa explica que o país pode pisar essa linha vermelha mais cedo do que o esperado.

O outro indicador que rege o desconfinamento em Portugal, o índice de transmissibilidade conhecido por Rt, também continua a dar sinais de subida: esta segunda-feira é de 1,04. Os dados constam do boletim epidemiológico desta segunda-feira.

O PSD, pela voz de Rui Rio, reagiu esta segunda-feira aos últimos desenvolvimentos da Operação Marquês. O líder social-democrata defende que "se o regime é certo que está doente, muito doente, dentro dele a justiça é o pior exemplo".

Nos Estados Unidos da América, a cidade de Minneapolis volta a reagir à morte de um afro-americano às mãos da polícia. Depois de um dia de protestos, o chefe da polícia de Brooklyn Centre já veio dar conta de que a agente que atirou sobre Daunte Wright confundiu a sua arma de serviço com um Taser.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta segunda-feira, o diploma que alarga os apoios sociais e, não só realçou a importância das medidas, como deu conta de que estas têm "cabimento orçamental".