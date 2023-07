Linhas Amarela e Verde do metro de Lisboa só reabrem na totalidade às 12h00 deste sábado

© Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 07 Julho, 2023 • 19:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa irão estar encerradas no sábado de manhã, para conclusão de trabalhos de expansão da rede, reabrindo na totalidade e "com a circulação normalizada" às 12h00, informou a empresa.

Devido às obras, a totalidade da linha Amarela irá encerrar já a partir das 21h00 de hoje, enquanto na linha Verde a circulação só se fará entre Alvalade e Cais do Sodré a partir dessa hora (estando as estações de Telheiras e Campo Grande fechadas).

"Com vista a garantir a conclusão dos trabalhos de integração na rede em operação será necessário encerrar a totalidade da linha Amarela, a partir das 21h00 do dia 7 de julho até às 12h00 do dia 8 de julho, e a totalidade da linha Verde, das 6h30 até às 12h00 do dia 8 de julho, reabrindo ambas as linhas a essa hora com circulação normalizada em todas as suas extensões Odivelas/Rato e Telheiras/Cais do Sodré", lê-se numa nota do Metropolitano de Lisboa.

Os condicionamentos à circulação nestas duas linhas começaram em abril, devido a trabalhos para a integração dos dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os já existentes.

Assim, a partir das 12h00 de sábado "é reaberta a estação de Telheiras (linha Verde) e volta a ser possível circular entre as estações Campo Grande e Cidade Universitária (linha Amarela)", indica a empresa, acrescentando que o troço da linha Amarela entre Odivelas e o Rato voltará a ser efetuado com comboios de seis carruagens.

Na linha Verde, a circulação de comboios de seis carruagens foi reposta em 12 de junho.

Na nota, o Metropolitano de Lisboa refere que os "encerramentos temporários" nas linhas Amarela e Verde na manhã de sábado são imprescindíveis devido "às características técnicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo dos troços" e que, "pela sua complexidade, seriam impraticáveis de executar mantendo a circulação, mesmo que de forma condicionada".

"Estas interrupções garantem a conclusão dos trabalhos em condições de segurança e permitem que os mesmos decorram com maior eficiência, garantindo a conclusão dos trabalhos e a retoma da circulação o mais rapidamente possível", salienta a empresa.

Devido ao encerramento das duas linhas no sábado de manhã, será disponibilizado transporte rodoviário "alternativo, em modo vaivém" na totalidade dos percursos entre Telheiras/Cais do Sodré e Odivelas/Rato.

Com inauguração prevista em 2024, a nova linha circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.