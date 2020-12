Lisboa ainda não detetou nova estirpe que Madeira diz que chegou... de Lisboa

© EPA

As autoridades de saúde pública da região de Lisboa de Vale do Tejo ainda não detetaram qualquer caso da nova estirpe de SARS-CoV-2, com origem no Reino Unido, que se propaga, segundo os especialistas, de forma mais rápida.

A informação é avançada à TSF pelo delegado regional de saúde de Lisboa de Vale do Tejo e surge depois do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ter afirmado esta segunda-feira que um dos 18 casos desta estirpe que aterrou na região autónoma tinha tido origem em Lisboa.

"Foram 18 casos, 17 provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo", disse o governante.

As duas informações podem, no entanto, não ser contraditórias. O caso que segundo a Madeira chegou do Continente pode nunca ter sido diagnosticado em Lisboa ou o passageiro ter apenas passado rapidamente, numa escala, pelo aeroporto da capital.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido tem sido identificada como mais contagiosa e já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Na sequência da identificação desta nova variante, diversos países decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, numa lista que tem vindo a aumentar.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Noruega e no Japão.