Lisboa, Braga, Coimbra e Porto juntam-se a protesto contra Bolsonaro

© Evaristo Sá/AFP

Por TSF 19 Junho, 2021 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As cidades de Lisboa, Braga, Coimbra e Porto juntam-se este sábado a outras cidades do Brasil num protesto contra Jair Bolsonaro. As manifestações ou atos simbólicos contestam a gestão da pandemia por parte do presidente brasileiro.

Com a hashtag Fora Bolsonaro, o protesto passa por desfiles ou mensagens nas redes sociais. Nos casos em que houver ajuntamentos, os organizadores pedem que se respeite o distanciamento social.

Além das críticas a Bolsonaro, os manifestantes vão pedir mais investimento no setor da saúde e apoios para as famílias afetadas pela pandemia.

Esta sexta-feira, o Brasil registou o segundo dia com mais casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram quase 99 mil infetados nas últimas 24 horas.