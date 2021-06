Lisboa e Albufeira recuam, Porto próximo do risco muito elevado e outros destaques TSF

© Mário Cruz/EPA

Portugal não vai avançar no plano de desconfinamento. A revelação saiu do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que decidiu também que Lisboa e Albufeira se juntam a Sesimbra como os concelhos com mais restrições no país. Há também 19 concelhos já em alerta e outros 25 em risco elevado, que passam também a reger-se por novas regras. E o teletrabalho obrigatório está de volta.

A proibição de entrar e sair na Área Metropolitana de Lisboa volta a existir este fim de semana, mas há uma novidade: um teste negativo - PCR ou antigénio - ou o certificado digital de vacinação permitem a livre-circulação.

Na reação às novas medidas, Marcelo Rebelo de Sousa, que não quer ver alarmismos, realçou o que diz ser uma "procura de equilíbrio" entre alertar e alarmar.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, foi esta tarde ouvido no Parlamento sobre o envio de informações de manifestantes a embaixadas estrangeiras e reforçou que o que aconteceu é "grave".

E se, de repente, a existirem extraterrestres, estes nem precisassem de OVNIs para observarem a Terra? Duas cientistas norte-americanas reuniram uma lista de todos os sistemas de estrelas com vista para o nosso planeta: são 1715.

Na província de Saskatchewan, berço de muitas tribos do Canadá, foram descobertas 751 campas não identificadas num colégio interno. Há cerca de um mês, numa outra província, tinham sido 215.