Lisboa e Vale do Tejo com 76% dos novos casos

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 76% dos novos casos de Covid-19, concentrando 284 das 375 novas infeções, com o Algarve a apresentar-se como a segunda região do país com mais casos diários.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos casos reportados nas últimas 24 horas, 76% registaram-se em LVT, região que na quinta-feira tinha concentrado 78% das novas infeções, 84% na quarta-feira, 78,6% na terça-feira e 86,7% na segunda-feira.

No Algarve, onde existe um surto ativo relacionado com uma festa ilegal realizada em Lagos, a percentagem de novas infeções foi de 8,5%.

O número de infetados com Covid-19 relacionados com essa festa ilegal subiu hoje para 90, casos que são maioritariamente de residentes no concelho, segundo a delegada regional de saúde do Algarve.

Dos 375 novos casos, LVT registou 284, o Algarve 32, a região Norte 28, o Centro 21, o Alentejo nove e a Madeira, que há varias semanas não reportava novas infeções, um novo caso.

A Região Autónoma dos Açores continua sem registar novas infeções, continuando com 143 casos.

Relativamente aos óbitos, desde quinta-feira foram registados três mortos, para um total de 1527 desde o início da contagem em Portugal.

Duas mortes ocorreram na região de LVT e uma no Centro.

Comparando com os dados de terça-feira, LVT tem agora um total de 16.255 casos, a região Norte tem mais 28 casos, 7,5% dos novos infetados, para um total de 17.236, e o Centro tem 21 novos casos, representando 5,6% dos novos infetados, para um total de 3.955.

No Algarve foram reportadas 32 novas infeções, 8,5% dos novos casos, para um total de 480, o Alentejo registou nove novas infeções, representando 2,4%, para um total de 304, enquanto a Região Autónoma da Madeira teve mais um caso, representando 0,3%, para um total de 91.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos

O concelho de Lisboa ultrapassou a barreira das três mil infeções, estando agora com um total de 3037.

Também na Área Metropolitana de Lisboa, o concelho de Sintra passou esta sexta-feira para 2179 casos e voltou a ser o município com mais casos diários de novas infeções, 74.

Ainda na AML, Loures tem 1.576 (+28), a Amadora está com 1366 (+30), Odivelas com 859 (+12), Cascais com 760 (+13), Vila Franca de Xira com 623 (+16), Oeiras com 599 (não reportou novos casos nas últimas 24 horas), Almada com 528 (+12) e o Seixal com 527 (+7).

Dos cinco concelhos da região Norte com mais infetados, apenas foram registadas novas infeções em Vila Nova de Gaia, que tem mais dois casos, para um total de 1609.

O Porto permanece com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256 e Gondomar com 1093.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

Os dados da DGS indicam um total de 1527 mortes relacionadas com a Covid-19 e de 38.464 casos confirmados.

Em comparação com os dados de quinta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,19%. Já os casos de infeção subiram 0,98%.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.