Lisboa e Vale do Tejo com 84% dos novos casos de Covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou esta quarta-feira 84% dos novos casos diários de Covid-19, registando 282 das 336 novas infeções reportadas, com o concelho de Sintra a ultrapassar a barreira dos dois mil casos.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos casos reportados nas últimas 24 horas, 84% registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), região que na terça-feira já tinha concentrado 78,6% das novas infeções, 86,7% na segunda-feira, 90,75% no domingo e 76% no sábado.

Dos 336 novos casos, LVT registou 282, a região Norte 38, o Centro nove, o Algarve seis e o Alentejo tem mais um caso.

Continuam sem ser reportadas novas infeções nas Regiões Autónomas dos Açores (que continua com 143 casos) e da Madeira (90).

Relativamente aos óbitos, desde terça-feira foi apenas registado um morto, para um total de 1.523 desde o início da contagem em Portugal.

A morte ocorrida desde terça-feira aconteceu na região de LVT.

Comparando com os dados de terça-feira, LVT tem agora um total de 15.646 casos, a região Norte tem mais 38 casos, 11,3% dos novos infetados, para um total de 17.179, e o Centro tem nove novos casos, representando 2,7% dos novos infetados, para um total de 3.913.

No Algarve foram reportados seis novas infeções por Covid-19, representando 1,8% dos novos casos, para um total de 413, enquanto o Alentejo registou apenas um novo caso, representando 0,3%, para um total de 288.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos, num total de 2.940, mais 18 do que na terça-feira.

Também na Área Metropolitana de Lisboa, o concelho de Sintra passou hoje para 2.020 casos e continua a ser o município com mais casos diários de novas infeções, tendo sido reportadas mais 37.

Ainda na AML, Loures tem 1.512 (+20), a Amadora está com 1.309 (+19), Odivelas com 830 (+13), Cascais com 741 (+11), Vila Franca de Xira com 596 (+8), Oeiras com 585 (+9), Seixal com 512 (+7) e Almada com 510 (+5).

Região Norte com apenas cinco novos casos

Dos cinco concelhos da região Norte com mais infetados, apenas foram registadas novas infeções em Vila Nova de Gaia, que tem mais cinco casos, para um total de 1.605.

O Porto permanece com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256 e Gondomar com 1093.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

Na conferência de imprensa desta quarta-feira de balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, salientou que LVT continua a ser a região do país que "concentra maior atenção" das autoridades de saúde, representando atualmente cerca de 40% do total de testes feitos por dia no país.

"De 01 a 16 de junho, registou-se um acumulado de 4.153 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, o que, apesar de tudo, se traduziu numa redução dos doentes em enfermaria de 6% e num aumento de doentes em cuidados intensivos de 7%", disse.

Na conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde revelou ainda a existência de um foco de Covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

Segundo Graça Freitas, foram "identificados casos em dois profissionais de saúde, assintomáticos" e, "na sequência desta testagem, procuraram-se outros", tendo os doentes identificados com infeção sido transferidos para outras unidades.

Os dados da DGS indicam um total de 1523 mortes relacionadas com a Covid-19 e de 37.672 casos confirmados.

Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,1%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.