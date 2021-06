Lisboa e Vale do Tejo com 86% das camas de cuidados intensivos ocupadas

© Etienne Laurent/EPA

Os hospitais de Lisboa e Vale do Tejo têm 71 doentes em cuidados intensivos por Covid-19, o que representa já 86% do limite de 83 camas definidos para esta região, adianta o relatório das "linhas vermelhas" esta sexta-feira divulgado.

"A região de Lisboa e Vale do Tejo com 71 doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) representa 67% do total de casos em UCI [do país] e corresponde a 86% do limite regional de 83 camas em UCI definido no relatório "linhas vermelhas"", refere o documento da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Para analisar o risco da pandemia, as "linhas vermelhas" elaboradas por um grupo de especialistas prevê que, com uma taxa de ocupação de 85% das camas de cuidados intensivos, o número total de doentes Covid-19 críticos deve permanecer abaixo de 245 em Portugal continental.

O documento, que realça que em medicina intensiva as necessidades de uma região podem ser suprimidas por outras regiões, avança a distribuição regional de ocupação máxima em unidades de cuidados intensivos: Norte 85 camas, Centro 56, Lisboa e Vale do Tejo 83, Alentejo 10 e Algarve 10.

Segundo o relatório hoje divulgado, na quarta-feira, Portugal continental tinha 106 doentes internados em UCI, o que corresponde a 43% do limiar definido como crítico de 245 camas ocupadas e superior aos 36% da semana passada.

"Nos últimos dias, este indicador tem vindo a assumir uma tendência crescente", refere o documento das autoridades de saúde.

Em Portugal, morreram 17.081 pessoas e foram confirmados 871.483 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

