Lisboa e Vale do Tejo com Rt acima de 1. Testagem à Covid-19 será reforçada na região

António Lacerda Sales anunciou, este domingo, que está previsto o reforço da testagem à Covid-19 nas regiões onde o aumento da incidência da pandemia se verifica com maior intensidade. Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, "é o caso da região de Lisboa e Vale do Tejo".

"Para já este reforço de testagem está a ser pensado para a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que não quer dizer que não se venha a alargar a outras regiões e concelhos, mas o nosso foco está agora em LVT, porque também foi aqui que os valores subiram um pouco mais", adianta Lacerda Sales em entrevista ao Diário de Notícias (DN).

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde sublinhou que vão voltar a testar um conjunto de segmentos fundamentais, "como é o caso do ensino, nas empresas e também na função pública". Esta abordagem acontece depois de sinais de alerta com o aumento da transmissibilidade da doença em Lisboa, o que coincidiu com a diminuição do número de testes.

Comparando com os 450 mil testes feitos na última semana de abril, nos últimos sete dias foram realizados cerca de 250 mil testes. Ao DN, Lacerda Sales indica que as pessoas tiveram nestas semanas "menos propensão para testar", mas o Estado tem a responsabilidade de promover a testagem e de se organizar nesse sentido.

"Temos, de facto, a responsabilidade de promover essa testagem e é por isso que nos estamos a organizar nesse sentido", afirmou.

O concelho de Lisboa passou a estar muito próximo da linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo em articulação com as autoridades de saúde. Os números disparam a seguir a 12 de maio, coincidindo com a festa do título da I Liga de futebol.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 12 e 19 de maio, os novos casos por 100 mil habitantes passaram de 81 para 118, num aumento de 45,7%. Em Lisboa e Vale do Tejo o Rt médio chega aos 1,11 e a 16 de maio até já estava mais alto, em 1,15.

No sábado, o coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, Gouveia e Melo, disse que, no dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina. Sobre a imunidade de grupo, o responsável notou que esta questão é uma discussão ainda científica.

"Neste momento, não se sabe neste vírus se a pessoa que está imunizada pode ou não ser transportadora do vírus. Se não for transportadora do vírus, significa que atingimos a imunidade de grupo e o vírus começa a morrer na comunidade", explicou.

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde dá conta que, nas últimas 24 horas, não há registo de mortes por Covid-19 no país.

