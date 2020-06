Lisboa e Vale do Tejo reúne 78% dos novos casos de Covid-19

© André Kosters/Lusa

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região do país com mais casos diários de infeção por Covid-19, com 78% dos 192 casos reportados hoje em três regiões e nos Açores, segundo a Direção-Geral da Saúde.

No relatório da situação epidemiológica em Portugal, LVT tem hoje 78% dos novos casos, depois de ter registado 75% das infeções no domingo, 90% no sábado, 89% na sexta-feira, 93,3% na quinta-feira e 91,5% na quarta-feira.

A região de LVT é onde se tem concentrado a realização de testes nos últimos dias.

Em relação aos 192 novos casos reportados desde domingo, a região de LVT regista 149, a região Norte 39, o Centro três e a Região Autónoma dos Açores um novo caso.

Não foram reportados novos casos no Algarve (continua com 389), no Alentejo (268) e na Região Autónoma da Madeira (90).

Quanto aos óbitos, o boletim hoje divulgado indica que foram registados mais seis mortes, para um total de 1.485 desde o início da contagem em Portugal, cinco na região de LVT e um na região Norte.

Relativamente aos dados divulgados no domingo, LVT regista mais 149 casos, para um total de 13.222, a região Norte, com 39 novos casos, regista 20% dos novos infetados, para um total de 16.948, o Centro, com três novos casos, representa 1,6% para 3.826 e os Açores, com um novo caso, representa 0,5% para 142.

Lisboa continua a ser o concelho do país com mais infetados, num total de 2.640 (mais 26 do que no domingo).

Também na Área Metropolitana de Lisboa (AML), Sintra é agora o segundo concelho do país com mais infetados, contabilizando 1.615 casos, mais 57 do que no sábado (no domingo não tinham sido reportados novos casos).

Na AML, Loures está com 1.236 casos (mais 27 do que no domingo), a Amadora com 1.052 (+21), Odivelas com 689 (+11), Cascais com 653 (+3 do que no sábado, já que no domingo não tinham sido reportados novos casos), Oeiras com 501 (+6 do que no sábado, pois no domingo não se verificou nenhum aumento), Vila Franca de Xira com 491 (+6), Almada com 458 (+3) e Seixal com 454 (+4).

Pela primeira vez, o concelho de Sintra ultrapassou o número de infetados em Vila Nova de Gaia, o concelho com mais casos na região Norte e que desde sábado permanece com 1.592 infetados.

Além de Vila Nova de Gaia, os outros quatro concelhos do Norte com mais infetados são: Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Gondomar (1.093).

Tal como em Vila Nova de Gaia, desde sábado que o número de infetados nestes quatro concelhos não registou qualquer alteração.

Portugal regista hoje 1.485 mortes relacionadas com a Covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.222), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 149 casos de infeção (+1,1%).

A DGS realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

