Lisboa, Madeira e Açores com Rt bem acima de 1

O índice de transmissibilidade da Covid-19 (Rt) está claramente acima de 1 em Lisboa e Vale do Tejo, mas também na Madeira e nos Açores.

Os números são do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), na atualização semanal. Nas ilhas a situação é, no entanto, mais complicada.

Na Madeira o Rt está em 1,12 e nos Açores chega aos 1,08. O problema é que os dois arquipélagos estão próximos de atingir a segunda linha vermelha definida pelas autoridades de saúde, com um índice de incidência quase nos 120 por 100 mil habitantes (115 nos Açores e 105 na Madeira).

Em Lisboa e Vale do Tejo o Rt médio chega aos 1,11 e no último dia analisado pelo INSA (16 de maio) até já estava mais alto em 1,15.

Ao contrário das ilhas, a vantagem da região da capital é que a incidência de casos ainda é, contudo, baixa com apenas 50,6 casos por 100 mil habitantes.

A exceção é o próprio concelho de Lisboa que com 118 casos por 100 mil habitantes lidera as novas infeções de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, estando muito próximo do limite de 120.

Nas restantes regiões do país, Norte (0,98), Centro (0,98), Alentejo (0,92) e Algarve (0,95), o cenário é claramente favorável: o índice de transmissibilidade está abaixo de 1 e o número de novos casos continua muito longe da linha vermelha anunciada pelo Governo.

