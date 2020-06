Lisboa perdeu residentes nos últimos anos. Há cada vez mais estrangeiros a viverem na capital

© Pixabay

Lisboa perdeu residentes, nos últimos anos, mas há cada vez mais estrangeiros a viver na capital. Os dados da Pordata, o projeto de estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostram que de 2010 para 2018, o nº de estrangeiros subiu de pouco mais de 43 mil para cerca de 78 mil e 600 pessoas.

Há quase três vezes mais estrangeiros em Lisboa do que no resto do país.

A população jovem aumentou, mas Lisboa continua a ter mais idosos do que no resto do país: 28,3% na capital, em comparação com os 21,7%, a nível nacional. Já as escolas do ensino básico e secundário perderam quase 10 mil alunos.

Os dados mais recentes, que são de 2018, revelam também que quem vive na capital ganha em média, 1616 euros, mais 450 euros do que no resto do país. E de 2010 para 2018, aumentou o número de alojamentos turísticos: de 383 passaram para 576.

O levantamento da Pordata procura tirar o retrato à cidade de Lisboa, no dia em que se assinala o feriado municipal.