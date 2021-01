Lisboa, Porto, Gaia e Coimbra deixam de ter risco muito elevado de Covid-19. Veja a lista

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Nuno Guedes 04 Janeiro, 2021 • 15:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, mas também Coimbra, Matosinhos e a Maia deixaram o patamar de risco "muito elevado" de infeção por Covid-19, o segundo mais grave da escala de risco criada pelo Governo e pelas autoridades de saúde, descendo, assim, para o nível de risco apenas "elevado".

Os números concelhios, atualizados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), referem-se até à data de 27 de dezembro e contabilizam o número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

A confirmarem-se as tendências anteriores nos próximos dias e a manterem-se, para o próximo fim de semana, as medidas que existiam até ao Natal no âmbito do estado de emergência, estes municípios poderão vir a ter autorizada a circulação na via pública, ao sábado e domingo, depois das 13 horas, algo que não aconteceu no mês de dezembro.

Na prática, a descida para o nível de risco "elevado" significa que Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Matosinhos e a Maia passaram a ter menos de 480 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Por outro lado, em sentido contrário, os dados da DGS apontam para uma tendência evidente de aumento de casos no Alentejo onde estão, a partir de agora, os cinco municípios do país com mais novos casos per capita.

No topo da lista está agora Mourão (3.388), seguido dos concelhos de Mora (2.682), Vidigueira (1.942), Nisa (1.815) e Viana do Alentejo (1.613).

Os números por município podem ser consultados no documento da DGS disponível neste link.