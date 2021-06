Lisboa sem festas nos Santos? "Compreendo e aceito, revela responsabilidade"

O presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho © Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

Por Gabriela Batista 01 Junho, 2021 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior ​​​​​​diz compreender a decisão de, pelo segundo ano consecutivo, não haver festas dos Santos Populares em Lisboa.

Miguel Coelho considera que a decisão que foi tomada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, revela responsabilidade sublinhando que "qualquer ato que signifique mobilização de massas é perigoso e pode virar isto do avesso".

Miguel Coelho diz compreender a decisão da câmara de Lisboa. 00:00 00:00

O presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, onde ficam os bairros de Alfama, Castelo, Chiado, Mouraria e Sé, diz ainda que tem de aceitar a decisão de Medina porque, apesar dos dados indicarem que estamos no caminho certo, a situação pandémica ainda não está resolvida.

Sobre a decisão da autarquia do Porto de criar três zonas de diversões para o São João, Miguel Coelho diz que "não tem nada a ver com isso", adiantando que só se preocupa com a freguesia a que preside, e recorda que os habitantes da mesma "lutam para se manterem à tona, para não se afundarem" lembrando também que "ainda há dias a freguesia de Santa Maria Maior estava na linha vermelha" do número de casos de Covid-19.

Presidente da junta de Santa Maria Maior não comenta a opção tomada no Porto. 00:00 00:00

A câmara de Lisboa anunciou, esta terça-feira, a proibição dos arraiais de Santo António na cidade, que assim não vão realizar-se pelo segundo ano consecutivo.

Em maio, a autarquia já tinha anunciado que este ano não haveria marchas populares nem casamentos de Santo António.