O que mudou na última semana. Lisboa, Sintra, mas também Guimarães e Arouca lideram novas infeções

Arouca tem dezenas de casos de Covid-19 positivos © José Carmo/Global Imagens

Por Nuno Guedes 07 Setembro, 2020 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisboa, Sintra, mas também Guimarães e Arouca são os concelhos do país com mais novos casos de Covid-19 na última semana.

Os números resultam do último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) que semanalmente atualiza os casos por município.

Lisboa mantém-se no topo dos concelhos com mais doentes com Covid-19 e mais novos casos - na última semana surgiram 208 novas infeções, apenas mais uma que as 207 contadas em Sintra, o concelho que se segue com mais doentes.

A maior novidade da lista desta semana é Guimarães, o terceiro município com mais novos casos de coronavírus numa semana (mais 108).

Destaque ainda para Arouca, um concelho pequeno do Interior do distrito de Aveiro onde existe um surto ativo, com origem num lar, que passou de 93 doentes há uma semana para 191 agora (mais 98, acima do dobro).

A Amadora, um dos concelhos que há poucos meses estava no topo de novos doentes, surge agora em quarto lugar - mais 92 na última semana.

Além dos concelhos com maior aumento absoluto de doentes com Covid-19, há um pequeno município que se destaca esta semana: Sernancelhe, no distrito de Viseu, onde se sabe que existe um surto que já atingiu o presidente da autarquia, tinha apenas 6 casos positivos há uma semana mas agora tem 36.