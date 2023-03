Lista de alimentos com IVA zero já é conhecida, embaixada de Israel em Lisboa fechada e outros destaques TSF

António Costa, primeiro-ministro © Manuel de Almeida/Lusa

O Governo, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e a Confederação dos Agricultores de Portugal assinaram um acordo para apoiar a produção e baixar o IVA de vários alimentos essenciais. Conheça a lista de 44 produtos que vai ter IVA a 0% nos próximos seis meses.

O acordo foi apresentado por António Costa, Gonçalo Lobo Xavier e Eduardo Oliveira e Sousa. O primeiro-ministro afirmou que o acordo custa 600 milhões ao Estado e atira: "Casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte da razão."

Em Israel, o momento é tenso, devido à reforma judicial que o primeiro-ministro quer aprovar. A embaixada israelita em Portugal foi encerrada até nova ordem, enquanto Benjamin Netanyahu decidiu adiar a discussão para o próximo mês.

À TSF, a investigadora Maria João Tomás acredita que o país do médio oriente pode estar perto de uma guerra civil, após a demissão do ministro da Defesa que defendeu o fim do processo legislativo em questão.

Nos Estados Unidos, mais concretamente em Nashville, uma mulher abriu fogo numa escola e matou seis pessoas, incluindo três crianças. A atiradora acabou abatida pela polícia norte-americana.

No mundo do futebol, o Ministério Público acusou esta segunda-feira o empresário César Boaventura de quatro crimes de corrupção em favor do Benfica. São três na forma consumada e um na forma tentada.

Nas motas, Miguel Oliveira não vai estar presente no Grande Prémio da Argentina em MotoGP, devido a lesão, depois de ter sido abalroado por Marc Márquez em Portimão.

De volta ao futebol, mas desta vez com melhores notícias. O Benfica-Sporting deste fim de semana bateu o recorde de assistência num jogo de futebol feminino em Portugal. Mónica Jorge, diretora da FPF, afirma que este é um caminho suportado no investimento.

Em consonância com o primeiro-ministro, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva parafrasearam António Costa, que tinha dito que no Governo faz-se, quanto noutros cargos políticos só se fala e garantem que o Governo "não acordou hoje" para os problemas do país.