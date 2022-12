Litão, um peixe seco que faz concorrência ao bacalhau

Por Maria Augusta Casaca 19 Dezembro, 2022 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Numa volta pelas bancas do mercado de Olhão veem-se à venda molhinhos de peixes fininhos e secos. " No tempo da fome, como não havia frigoríficos, secava-se este peixe para termos comida no inverno", explica Célia. Ela é uma das vendedoras que tem o litão à venda, dentro de sacos de plástico. " É um prato que utilizamos muito, em lugar do bacalhau".

O litão é uma espécie de cação pequeno que, depois de pescado, é escalado e posto ao sol a secar. Em Olhão, há quem o faça particularmente. As pessoas compram o peixe em fresco, põem-lhe umas canas e colocam-no ao sol nas açoteias." Em 3-4 dias no verão, fica bom", garante Célia.

Mas as regras da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que não permite que o peixe seja seco ao ar, podem pôr em causa uma tradição de uma terra piscatória. "Já andam a implicar com isto", conta a vendedora. "A gente começou a pôr isto dentro de sacos por causa das moscas, mas eles querem que se ponha uma etiqueta, com o peso, o tempo de duração e isso é muito complicado", considera.

As ovas de polvo ou o polvo seco também são outros petiscos tradicionais do Algarve que fogem às normas da ASAE. "Eles querem que se ponha o peixe num armazém, com ventoinhas secadoras, onde é que a gente arranja isso?", questiona

Por enquanto, numa terra com costumes próprios, guisado com batatas ou de feijoada o litão continua a ser muito apreciado. "No Natal, há pessoas que não passam sem ele, é um prato que tem que estar na mesa", garante a sorrir.