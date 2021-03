Local do novo aeroporto? "Ambiente e segurança das pessoas" são o mais importante

© A-gosto.com/Global imagens (arquivo)

O presidente da Câmara de Alcochete considera que o Governo tomou uma decisão ponderada ao reavaliar uma nova localização para a construção do novo aeroporto.

Ouvido pela TSF, Fernando Pinto afirma que "com a retoma da economia nos anos subsequentes à pandemia, a construção de um aeroporto de raiz ou de uma solução aeroportuária é de facto um investimento importante no país e, em particular, na região".

Sobre a decisão de retirar o poder de veto às autarquias, Fernando Pinto considera que não deve ter sido fácil ao Governo tomar essa decisão.

"Estou convicto que é uma decisão muito difícil de tomar, em primeira instância porque, se por um lado as autarquias são as instituições que melhor conhecem o seu território, naturalmente deve-lhes ser dada a oportunidade de se pronunciarem sobre as mais diversas matérias, mas por outro lado estamos também aqui a falar neste momento de uma questão aeroportuária mas poderíamos estar a falar de um outro tema de índole e de interesse nacional e que também não podemos estar exclusivamente dependentes das autarquias para esse efeito", sustenta.

O autarca de Alcochete defende que a melhor solução é a que melhor servir os portugueses. Fernando Pinto admite que "é de facto um investimento importantíssimo para o pais, se for no Montijo ou em Alcochete".

Das três opções, duas das quais sediadas no Montijo e uma outra que é o Campo de Tiro, que "não é sediada em Alcochete, mas pertence ao concelho de Benavente", Fernando Pinto aponta que "o melhor local é aquele que seguramente mais privilegia as questões ambientais e a segurança das pessoas".

"Estamos a analisar o assunto com uma visão macro e não micro e, portanto, isso é que é de facto essencial", refere.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação vai fazer um processo de Avaliação Ambiental Estratégica de forma a avaliar a melhor solução para expandir a capacidade aeroportuária da região de Lisboa.

Em cima da mesa está avaliação, de novo, da "construção de um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete" que chegou a ter uma avaliação ambiental positiva há cerca de uma década, mas que entretanto foi abandonado.

O anúncio surge na sequência do chumbo conhecido esta terça-feira da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ao projeto para o Montijo.