Localizado "são e salvo" homem dado como desaparecido em incêndio

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Lusa 15 Janeiro, 2021 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O homem que esta sexta-feira tinha sido dado como desaparecido na sequência de um incêndio numa habitação em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, foi localizado "são e salvo", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com fonte do CDOS de Bragança, a casa ficou destruída na sequência do incêndio, sendo que os bombeiros suspeitavam do desaparecimento do homem que ali habitaria.

A fonte referiu que o homem, com cerca de 50 anos, foi localizado junto à habitação, quando o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo.

O habitante está a ser realojado, uma vez que o fogo, cujo alerta foi dado às 04h19, destruiu a habitação.

Para já, as causas do incêndio são desconhecidas.

No local estiveram 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.