Loja do Cidadão das Laranjeiras com obras até fevereiro mas a funcionar

Algumas entidades estarão provisoriamente deslocadas e os serviços relacionados com o Cartão de Cidadão e Passaporte terão o número de postos reduzido. O atendimento será reforçado nas Lojas de Cidadão do Saldanha, Marvila e no Campus da Justiça.