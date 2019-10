Lorenzo trouxe rajadas de mais de 200 km/hora aos Açores

© Jorge Amaral/Global Imagens

Por Guilherme de Sousa com Rita Carvalho Pereira 02 Outubro, 2019 • 07:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O furacão Lorenzo provocou até às 5h00 locais (6h00 em Lisboa) 15 ocorrências nos Açores. O fenómeno meteorológico atingiu nas primeiras horas desta quarta-feira os grupos Ocidental e Central, que engloba as ilhas das Flores, Corvo, Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico.

Pub Pub

Nas últimas horas, o vento aumentou de intensidade, com registo de rajadas superiores a 200 km/h, sobretudo na ilha das Flores e no Corvo.

Pub Pub

Até ao momento tiveram de ser realojadas duas pessoas na ilha de São Jorge e outras três na ilha das Flores.

Em declarações à TSF, o autarca de Santa Cruz das Flores, José Carlos Mendes, explicou que uma família de três pessoas, que vivia numa casa junto à costa, viu a sua habitação inundada e teve de ser realojada.

"O realojamento que tivemos que efetuar foi numa casa que ficava junto à costa. O mar entrou e tivemos que proceder ao realojamento das pessoas. Felizmente, não houve mais danos. Conseguimos prestar o socorro e realojar as pessoas sem problemas de maior", afirmou o presidente da câmara de Santa Cruz das Flores.

José Carlos Mendes adianta que foram registados também vários outros danos, com "uma série de casas que ficaram com a cobertura destruída, sinais de trânsito partidos e árvores caídas em estradas". Ocorrências do mesmo tipo tiveram lugar também ans ilhas do Pico e do Faial.

O autarca indica ainda que a zona baixa da vila de Santa Cruz das Flores encontra-se sem acesso à eletricidade e há mais de 60 estradas encerradas por todo o arquipélago.

No concelho de Santa Cruz encontram-se, nesta altura, cerca de uma centena de homens no terreno, segundo o presidente da câmara. "Estava toda a gente de prevenção, ninguém dormiu."

No mar, os efeitos também se farão sentir, com ondas com uma altura máxima prevista de 25 metros. Mais de 60 estradas foram encerradas, por precaução, no arquipélago, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil.

Num ponto de situação às 2h00, Vasco Cordeiro referia que o furacão estava a chegar à ilha das Flores em categoria 1, a mais fraca de uma escala de cinco. O presidente do Governo Regional dos Açores explicou que, um dos fatores de preocupação era, além do vento forte, a agitação marítima. O governante explicou que a chegada do furacão à ilha das Flores coincidia com a maré cheia.

"Estamos numa situação em que se verificam estes ventos mais intensos, a situação vai-se agravar nas próximas horas. Está aqui montado o posto de comando (...) há equipas de prevenção, de bombeiros, por toda a ilha das Flores, do Corvo também, para ocorrer a alguma situação que seja necessária", declarou.

Várias escolas e serviços públicos vão estar encerrados em diversas cidades e vilas açorianas durante esta quarta-feira, face à passagem do furacão Lorenzo.

No continente, o ministro da Administração Interna está em estreita colaboração com o Governo Regional. Eduardo Cabrita disse ao início da noite que, caso seja necessário, será acionado um reforço de meios nos Açores.