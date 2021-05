Lotaria da vacinação: Ohio oferece um milhão de dólares a cinco pessoas vacinadas

© Peter Foley/EPA

O estado norte-americano de Ohio vai oferecer um milhão de dólares (cerca de 827.725 euros) a cinco pessoa que tenham sido vacinadas, num sorteio com o objetivo de incentivar a adesão à vacinação.

Ficam habilitados a este prémio todos os adultos que residam no Ohio e já tenham recebido a vacina contra a Covid-19.

Segundo a BBC, o dinheiro para a lotaria provém dos fundos de apoio à pandemia, atribuídos aos vários estados pelo governo federal norte-americano.

Numa mensagem publicada no Twitter, o governador do Ohio, Mike DeWine, anunciou esta quarta-feira que o primeiro vencedor será conhecido a 26 de maio.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars. - Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Já os residentes menores de 18 anos vacinados contra a Covid-19 podem ganhar, também através sorteio, uma bolsa de estudo de quatro anos numa das universidades estatais do Ohio.

Esta não é a única iniciativa a decorrer nos Estados Unidos para incentivar mais pessoas a aderir à vacinação. Há cidades a oferecer cerveja, dónutes e até marijuana e em Detroit, no Michigan, as autoridades locais oferecem 50 dólares (mais de 41 euros) a cada pessoa que dê boleia a outra até um dos centros de vacinação espalhados pela cidade.

Mais de 58,7% da população adulta nos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose da vacina a contra a Covid-19, mas ainda há muitos norte-americanos que recusam ser vacinados.

O objetivo da administração Biden é vacinar 70% dos adultos até 4 de julho, Dia da Independência, um dos feriados mais importantes do país.

Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 583.646 óbitos e 32.813.656 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

