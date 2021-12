Lote de Grand Ferrero Rocher Dark retirado do mercado por conter leite sem indicação no rótulo

Trata-se do lote específico de Grand Ferrero Rocher Dark de 125g, com data de validade de 20 de abril de 2022 © DR

Por Carolina Quaresma 28 Dezembro, 2021 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um lote específico de Grand Ferrero Rocher Dark de 125g foi retirado do mercado, tanto em Portugal, como em Espanha, por não ter indicação no rótulo de que o produto contém vestígios de leite.

"O Grupo Ferrero acaba de informar que está a retirar totalmente do mercado, em Espanha e Portugal, um lote específico de Grand Ferrero Rocher Dark de 125g, com data de validade de 20/04/2022, visto que o produto poderá conter vestígios de leite, algo que não está indicado no seu rótulo. Este lote em concreto foi distribuído em quantidades muito limitadas nestes países e o problema em questão não afeta a restante oferta comercializada pelo Grupo", pode ler-se em comunicado.

A Ferrero indica que o incidente já foi comunicado às autoridades sanitárias, garantindo que estão a ser tomadas "todas as medidas necessárias para resolver esta situação e prevenir ocorrências semelhantes no futuro".

A marca alerta ainda os consumidores "que possam ser alérgicos ou intolerantes ao leite para não consumirem este produto" e pede a quem o possa ter adquirido, "sem o poder consumir", que contacte a marca através do e-mail info.iberica@ferrero.com para que possa ser reembolsado.

"O grupo relembra que este incidente se limita apenas a este produto em específico de toda a gama Ferrero Rocher, e que não afeta de forma alguma, todo e qualquer consumidor que não seja intolerante ao consumo de laticínios", acrescenta a marca na mesma nota.