Lotes de produtos Kinder retirados do mercado português "como medida de precaução"

Por Rui Oliveira Costa 06 Abril, 2022 • 18:34

A Ferrero Ibérica decidiu retirar do mercado português, "de forma voluntária e como medida de precaução", vários lotes de produtos Kinder, depois de terem sido identificados vários casos de salmonela no Norte da Europa.

A empresa informa que os produtos são o Kinder Schokobons, o Kinder Surpresa Maxi T100grs e o Kinder Happy Moments com data de validade entre 16 de maio de 2022 e 21 de agosto de 2022.

"Os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder não estão afetados pela retirada", informa a Ferrero em comunicado.

A empresa garante ainda que a medida foi tomada os produtos como "medida de precaução máxima", visto que não foi "detetada a presença de salmonela nas análises realizadas em qualquer produto Kinder".

"A Ferrero recomenda que as pessoas que adquiriram os produtos afetados pela retirada não os consumam e que contactem o Serviço de Atenção ao Consumidor através do website www.ferrero.pt ou do número de telefone 30880507536, para mais informações", diz a empresa.

A Ferrero Ibérica garante estar "em contacto com os estabelecimentos onde os produtos indicados são comercializados para proceder à sua retirada imediata" e a "cooperar com as autoridades sanitárias locais para retirar os produtos o mais rapidamente possível".