Loulé cancela Carnaval. Torres Vedras, Ovar e Mealhada pensam em alternativas

Loulé anunciou que em 2021 não vai fazer cortejo de Carnaval

Por Maria Augusta Casaca 08 Outubro, 2020 • 13:34

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autarquias de Torres Vedras, Ovar, Estarreja, Figueira da Foz e Mealhada reuniram-se esta quinta-feira com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para delinear as comemorações do Carnaval em 2021. As Câmaras Municipais ficaram de "desenvolver até ao final do mês as tipologias das várias iniciativas a realizar no Carnaval de 2021", conta o presidente da Câmara de Torres Vedras. No final da reunião que considerou "produtiva", Carlos Bernardes disse à TSF que, quando receber as propostas, a DGS irá pronunciar-se sobre cada uma delas, mas o objetivo é pensar em atividades que serão "feitas em segurança, de acordo com a situação epidemiológica do país".

Carlos Bernardes prioriza as questões de segurança. 00:00 00:00

O autarca adianta que, no caso de Torres Vedras, já estão a trabalhar com as diferentes associações do concelho nesse sentido. Questionado sobre se o que se pretende é evitar grandes ajuntamentos de pessoas, Carlos Bernardes afirma que reuniões "em massa" estão fora de questão, mas admite que, "se se puder criar um modelo de bolha, onde possamos confinar pessoas num determinado espaço, com as distâncias recomendadas pela DGS, haverá condições para realizar um conjunto de iniciativas no período de Carnaval".

Ouça Carlos Bernardes, sobre a possibilidade de assinalar o Carnaval sem cortejo. 00:00 00:00

Também Loulé anunciou que em 2021 não vai fazer cortejo de Carnaval. A preparação dos carros alegóricos começava por esta altura, mas o presidente da Câmara de Loulé considera que em primeiro lugar está a segurança da população. "Foi uma decisão difícil de tomar porque se tratam das tradições mais enraizadas na vida económica e social da cidade de Loulé", admite Vítor Aleixo. No entanto, perante o contexto de pandemia , "não há condições para construir os carros alegóricos nas oficinas e muito menos para fazer os três dias de cortejo de Carnaval em que as pessoas se juntam espontaneamente".

Ouça as declarações do autarca Vítor Aleixo. 00:00 00:00

"A pandemia recomenda tudo menos estes festejos de rua", argumenta o autarca.

​Em Loulé, no próximo ano o Carnaval será assinalado apenas com elementos decorativos colocados na avenida José da Costa Mealha, local onde costuma decorrer o desfile.

