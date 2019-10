Loures investe 4,2 milhões de euros na remodelação de duas escolas básicas

Escola Básica da Flamenga, em Loures © Escola Básica da Flamenga/Facebook

As escolas básicas da Flamenga e n.º 3 de Sacavém, no concelho de Loures, vão ser remodeladas, num investimento de 4,2 milhões de euros, disse esta sexta-feira à Lusa o vereador das Obras Municipais, Tiago Matias.

"Isto representa um esforço enorme do município na reabilitação das nossas escolas", frisou o autarca.

A remodelação das escolas, que tem um prazo de execução de um ano, foi aprovada na última reunião da Câmara Municipal de Loures, liderada por Bernardino Soares (CDU), que se realizou na quarta-feira. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a autarquia do distrito de Lisboa revelou que o edifício da escola da Flamenga, em Santo António dos Cavaleiros, será remodelado e ampliado, e terá também o recreio alargado.

A Câmara de Loures discriminou que o projeto inclui a renovação de todos os espaços, duas novas salas de ensino, uma biblioteca, remodelação e ampliação do refeitório, uma nova casa de banho adaptada e uma sala para funcionários.

As salas do jardim de infância também serão remodeladas, bem como as casas de banho e haverá uma adaptada a deficientes. Aquela escola terá ainda uma rede estruturada de dados, novos revestimentos exteriores e caixilharias (conforto térmico), novas áreas cobertas no logradouro, um novo campo de jogos e campainha com abertura elétrica de porta e vídeo porteiro.

Já a Escola Básica n.º3 de Sacavém verá apenas o edifício reestruturado, com todos os espaços renovados. O executivo de Loures revelou que o estabelecimento de ensino vai ter uma nova sala de jardim de infância com duas casas de banho, umas das quais adaptada a deficientes.

O edifício terá também um novo refeitório e copa (edifício novo), uma outra casa de banho adaptada, uma nova sala para funcionários, novos revestimentos exteriores e caixilharias (conforto térmico) e uma nova área coberta no logradouro.