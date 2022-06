Luanda, Buenos Aires ou Tóquio. Portugal levou conversas azuis antes da Conferência dos Oceanos

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por Nuno Domingues 27 Junho, 2022 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As Blue Talks realizaram-se em Luanda, Buenos Aires e Tóquio, num total de 50 países, sempre organizadas pelas embaixadas portuguesas, e nalguns casos, com a presença do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André.

O governante explicou à TSF, que esta iniciativa trouxe frutos para aquele que será o resultado final da Conferência dos Oceanos, em Lisboa.

Francisco André descreve os participantes nas "Blue Talks", como gente interessada no papel dos oceanos como fonte de desenvolvimento sustentável, seja pela via da preservação, seja pela da inovação.

Ouça aqui a entrevista a Francisco André na íntegra 00:00 00:00

Portugal, como coorganizador da conferência, não esconde que quer ver refletida, na declaração política final, a ideia de que salvar os oceanos, é salvar o planeta.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da cooperação destaca o papel da rede diplomática portuguesa, que colocou de pé esta maratona de debates.

A diplomacia portuguesa está consciente que esta é uma corrida que não se ganha em poucos metros.

Em todo o mundo, foram feitas pelas embaixadas portuguesas, cerca de cinquenta debates.