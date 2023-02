Lula no 25 de Abril contestado, Valentin Didkovsky procurado por todos e outros destaques TSF

Lula da Silva, Presidente do Brasil © Andrew Harrer/EPA

Lula da Silva foi convidado esta quinta-feira a discursar na sessão solene do 25 de Abril, mas, no entanto, nenhum partido foi consultado sobre o processo. A Iniciativa Liberal fala em "atropelo", Chega em "vergonha" e Bloco de Esquerda questiona "separação de poderes".

Na Ucrânia, Valentin Didkovsky confessou à TSF que já foi um homem procurado por russos e ucranianos: "Fiz explodir um camião tanque do exército russo. Atirei granadas e depois tive que vir para Irpin." Naquela época, Bucha já estava ocupada.

Um ano depois do início da invasão, duas das cidades mais atingidas continuam a lidar com as cicatrizes da guerra. Irpin e Bucha estiveram ocupadas durante um mês no início da guerra.

O Presidente da República considerou não ser previsível que a China venha a fornecer armas à Rússia e anunciou que vai receber o presidente do executivo da região especial de Macau nas próximas semanas.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a esperança de que o atraso na execução do Plano de Recuperação e Resiliência seja "recuperado ao longo de 2023", após ter sido anunciado que 15 investimentos estão em estado preocupante ou crítico.

A Frente Comum decidiu convocar uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública para 17 de março, para exigir aumentos imediatos dos salários e a valorização das carreiras e dos serviços públicos, perante "o quadro de empobrecimento" dos trabalhadores.

Em declarações no Fórum TSF, PSD, Chega e Iniciativa Liberal condenam a decisão de congelar definitivamente as rendas mais antigas, levantando questões que continuam por responder, mas o PCP e o Bloco de Esquerda também não se mostram impressionados. Elogios, só dos socialistas.

O PS vai aprovar a subida da idade da adoção dos 15 para os 18 anos. Estão cinco propostas em cima da mesa, incluindo do Bloco de Esquerda, do PCP e da Iniciativa Liberal, e a maioria absoluta entende que o país "evoluiu suficientemente para fazer esta alteração".

Morreram doze mulheres por cada cem mil nascimentos em Portugal, em 2020, segundo o relatório divulgado esta quinta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para Diogo Ayres-de-Campos, esta estimativa não está fechada, podendo o número ser inferior, e "o importante é a avaliação cuidadosa de todos os casos".

O Governo vai propor ao Presidente da República a nomeação do tenente-general Eduardo Ferrão para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército.