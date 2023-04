Lula no Parlamento a 25 de abril, acusados de assédio na Universidade de Coimbra e outros destaques TSF

Lula da Silva © Will Oliver/EPA

Por TSF 12 Abril, 2023 • 12:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pela decisão da reunião da Conferência de Líderes: Lula da Silva vai mesmo ser recebido no Parlamento a 25 de abril.

Em Coimbra, dois professores do Centro de Estudos Sociais (CES) estão a ser acusados de abusos sexuais. As acusações constam de um artigo num livro internacional sobre assédio na Academia. O livro não refere nomes, mas os jornais apontam Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins como sendo os professores em causa.

Destaque também para a reação de António Costa às previsões do FMI para Portugal. O primeiro-ministro desvaloriza os números e considera que "é fundamental" que Portugal "mantenha uma trajetória de estabilidade".

A audição ao ainda presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, jogou-se em dois palcos ao mesmo tempo: na sala 6 do Parlamento, onde decorreu a audição, mas também nos corredores onde os deputados prestaram declarações aos jornalistas. Tudo por causa de um parecer de uma sociedade de advogados, conhecido durante a negociação para a saída de Alexandra Reis, que alertava para o estatuto do gestor público a que a TAP está sujeita. Leia aqui os principais tópicos desta audição:

O ministro das Finanças recusou fazer comentários à audição do presidente de conselho de administração da TAP, no Parlamento, na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da empresa, remetendo mais esclarecimentos para breve.

Na Ucrânia, a TSF visitou o hospital militar mais próximo da linha da frente, em Bakhmut.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta quarta-feira ter lançado um míssil balístico intercontinental a partir de uma base militar no sul do país, situada a menos de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Um prisioneiro de guerra ucraniano foi alegadamente decapitado pelas forças russas, avançou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, referindo-se aos supostos agressores como "monstros".

Na ordem do dia está ainda o PCP, que quer que os dados sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez sejam publicados mensalmente no portal da transparência do SNS.

Por fim, conheça o Mars Dune Alpha, um habitat construído por impressora 3D com o objetivo de simular a vida em Marte.