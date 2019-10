Lusíadas Saúde suspende mesmo acordo de cuidados às Forças Armadas

Associação de Oficiais das Forças Armadas está preocupada com casos de pessoas que terão de mudar o sítio onde fazem tratamentos © Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 22 Outubro, 2019 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Lusíadas Saúde confirmou, em comunicado enviado à TSF, que vai manter a suspensão do acordo com as Forças Armadas, em vigor a partir desta terça-feira.

Pub Pub

Na segunda-feira, a TSF noticiou que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada considerava cada vez mais "grave e insustentável" a acumulação de dívidas do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), responsável pelo subsistema de saúde dos militares.

Pub Pub

As dívidas globais já atingiram os 90 milhões de euros. O fim das convenções com as unidades hospitalares da Lusíadas Saúde, que reclama o pagamento de uma dívida antiga e pesada, está, por isso, confirmado.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada detalhou que há ano e meio que o IASFA não paga nenhuma dívida atrasada por falta de receitas para pagar as despesas anuais. O presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas revelou preocupação com casos de pessoas que terão de mudar o sítio onde fazem tratamentos.

O IASFA serve mais de 100 mil pessoas que pagam contribuições para este subsistema de saúde.

O Governo prometeu que faria esforços para saldar as dívidas. No entanto, em comunicado, o subsistema provado Lusíadas Saúde escreve que "reconhece a vontade dos Ministérios da Defesa e das Finanças em criar condições para formalizar um acordo de pagamento para a dívida do IASFA". "Porém, a suspensão do acordo, em vigor a partir de hoje, vai manter-se até que seja apresentado um plano concreto de pagamentos relativamente à dívida existente", frisa.

Por seu lado, Óscar Gaspar, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, considera que a resposta da tutela "é apenas o anúncio de algo que vai acontecer até ao final da semana, e, portanto, fica a expectativa de saber qual será esse plano".

Ouça as preocupações de Óscar Gaspar 00:00 00:00

"O que foi comunicado não foi um plano mas que, até ao fim da semana, haverá um plano. O que é prudente é esperar que esse plano surja."