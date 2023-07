Polémica com central fotovoltaica no Algarve, vaga de calor na Europa e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 13 Julho, 2023 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na manhã informativa da TSF, destaque para o estudo de impacto ambiental para se instalar uma central fotovoltaica com uma área superior a 150 campos de futebol, numa Reserva Ecológica Nacional. O projeto tem sido contestado por ativistas algarvios.

Uma onda de calor está a atingir vários países do sul da Europa e noroeste de África, com potenciais recordes de temperatura nos próximos dias. Prevê-se que os termómetros ultrapassem os 40 graus em algumas regiões de Espanha, França, Grécia, Croácia e Turquia.

A comissão de inquérito à TAP vai esta quinta-feira discutir e votar o relatório final, estando em análise, para além do texto preliminar da relatora socialista, as propostas de alteração apresentadas por PS, Chega, PCP e BE.

A nova versão do relatório assume que os acontecimentos em 26 de abril no Ministério das Infraestruturas são de "enorme gravidade", obrigando ao cabal esclarecimento pelo parlamento e outras instâncias.

Uma das recomendações dos comunistas que agora consta do relatório sugere ao Governo que "realize com caráter de urgência uma inspeção e auditoria, através da IGF, às contas da TAP SGPS e TAP SA"

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo advertiu que a Rússia considerará uma ameaça de âmbito nuclear a presença na Ucrânia de caças F-16, provavelmente no final do primeiro trimestre de 2024.

Cerca de uma centena de hotéis, em todo o país, vão oferecer tarifas especiais para quem fizer reservas a partir da plataforma da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Saiba como pode beneficiar da campanha.

Jerónimo de Sousa é um ilustre vizinho do Parque Tejo, local que vai acolher a JMJ. À TSF, o antigo secretário-geral do PCP e deputado constituinte, conta o que diria ao Papa Francisco, se tivesse a oportunidade de falar com o chefe da Igreja Católica.