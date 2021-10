Luta pela liderança no PSD, greves na Saúde em tempo de OE e outros destaques TSF

Rui Rio © Tiago Petinga/Lusa

Entre os assuntos que marcaram a manhã desta sexta-feira, está o Conselho Nacional do PSD. Depois de cinco horas de discussão, há duas ideias principais a reter: a preocupação de Rui Rio com o cenário escolhido pelos conselheiros do partido num cenário de incerteza política" e o anúncio da candidatura de Paulo Rangel à liderança do partido.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, lançou esta semana o livro "Voltar a acreditar na política". Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, confessa que não convidou Rui Rio para o lançamento, acredita que o PSD tem de mudar e que Paulo Rangel é o homem certo e acusa António Costa de ter feito um Orçamento do Estado à medida dos interesses do PS.

Na ordem do dia estão também as greves no setor da Saúde. Marta Temido afirma que não é uma coincidência que as greves tenham sido anunciadas num momento em que se discute o Orçamento do Estado de 2022. A ministra da Saúde nota que, no último mês, o Serviço Nacional de Saúde parecia estar com "uma resposta extraordinária" e que agora está a "claudicar".

A pandemia está longe de acabar. Um laboratório inglês suspendeu os testes à Covid-19, depois cerca de 43 mil pessoas terem recebido resultados errados. As pessoas afetadas estão agora a ser contactadas e chamadas para realizarem novo teste. As suspeitas foram levantadas quando as pessoas testaram negativo com testes laboratoriais PCR, mas positivo com testes rápidos.

Destaque ainda para a reportagem da TSF no estádio do Restelo. O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, fala num "ar mais respirável do que nunca" em Belém e "num relvado de Liga dos Campeões" para receber o campeão nacional. O jogo entre o Belenenses e o Sporting está marcado esta sexta-feira, às 18h45.

Do outro lado do oceano, o milionário norte-americano Robert Durst, tornado famoso por um documentário do canal HBO, foi condenado a prisão perpétua num tribunal dos Estados Unidos pelo homicídio da melhor amiga, um crime que remonta a 2000. O tribunal de Los Angeles condenou o excêntrico milionário de 78 anos, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo homicídio em primeiro grau de Susan Berman.

Por fim, uma obra do artista de rua britânico Banksy, que se autodestruiu após ser vendida num leilão há três anos, rendeu quase 18,6 milhões de libras (22 milhões de euros), um novo recorde para o artista. "Love is in the bin" foi leiloado pela Sotheby's em Londres, com uma estimativa de pré-venda de 4 milhões de libras a 6 milhões de libras.